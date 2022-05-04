特製燒賣的鮮蝦多汁味美。（羅永銘攝）

蒜香蒸排骨一出籠，香味四溢。（羅永銘攝）

脆皮叉燒包料多實在。（羅永銘攝）

湖州粽適合女生的份量。（羅永銘攝）

湖州粽入口滑順，醬香甘甜。（羅永銘攝）

杏仁豆腐是店內港點的明星商品。（羅永銘攝）

黑糯米芋泥紅棗蛋糕甜度適中、年糕Q彈不黏牙，還有滿滿的芋泥。（羅永銘攝）

點水樓的冷凍水餃是師傅手工撖皮，共4種口味，每款水餃光從外觀就可清楚辨別。（羅永銘攝）

端午送禮，綿密軟糯、袖珍美味無負擔的湖州粽是最佳選擇。（羅永銘攝）

受疫情影響，各大餐廳業者搶攻外送市場，紛紛將經典打包，外帶美味不打烊。台灣餐館評鑑最高榮譽五顆星的江浙料理餐廳「點水樓」，大直店以多元菜色聞名，最近更主打「4人閨蜜趴」6道餐點，價格親民還有專人親送，消費者在家也能安心享用外帶外送星級美食的餐點組合。

點水樓針對疫情推出個人及3至4人外帶餐，主打「4人閨蜜趴」6道餐點包括：當令金鑽鳳梨梅子雞（季節限定），酸甜口味尤其受女性消費者喜愛；「特製燒賣」好入口，師傅亦特別嚴選肥嫩鮮美的草蝦，這道港點是店內銷售的前3名，十分受歡迎。

餐點也包含從開幕銷售至今最長青的「金華火腿湖州粽」，這是江浙地區特有的湖州粽，很適合女生的份量，入口滑順的口感，綿密軟糯，醬香甘甜四溢，更是許多老饕最愛，在台灣想品嘗這傳統經典的湖州粽愈來愈難得。

點水樓的湖州粽尤其適合女生的份量，袖珍美味無負擔；師傅純手工包粽，嚴選金華火腿，米粒糊而不爛，糯米吸取了金華火腿的鹹香油汁，滋味鮮而不膩，愈嚼愈香，令人回味再三。

6道餐點組合中還包括由擅長燒臘的名廚特別製出香濃的叉燒肉內餡的「脆皮叉燒包」及「蒜香蒸排骨」，最後一道港點明星商品「杏仁豆腐」，主廚以南杏、北杏獨家黃金比例，佐以哈密瓜及薄荷葉點綴，清甜爽口。凡外帶消費單筆滿2000元，點水樓自製的高麗菜口味或九層塔口味的黑毛豬肉水餃、杜老爺桶裝冰淇淋都有8折加購優惠。

此外，點水樓共6家分店皆推出母親節限定套餐，除了贈送人氣甜點，外帶加碼多送2款好禮孝敬媽咪。大直、南京、懷寧、復興、林口及南崁分店各有不同價位的組合餐點可選擇，依不同價位贈送的餐點也不同，包含奶皇玉露包、獨創的「黑糯米芋泥紅棗」中式蛋糕；若選擇外帶，點購任1款母親節套餐，再加送「松露百靈菇」及「葡萄柚籽噴霧乾洗手」。

大直店訂購電話（02）8509-8080

南京店訂購電話（02）8712-6689

復興店訂購電話（02）8772-5089

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南崁店訂購電話（03）222-7979