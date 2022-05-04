隨著新冠肺炎本土確診案例飆升，各級學校停課校系與班級數也越來越多，尤其許多年幼學童要不是還沒打疫苗，不然就正準備接種，為孩子打造自體免疫力，照顧者們每天絞盡腦汁。一般來說，適合大人的防疫準則，像是均衡飲食、充足睡眠、維持適度運動習慣及保持心情愉快，也都適用於孩子身上。不過具體可以怎麼做，營養師高敏敏提出建議。

●飲食均衡－這些食材每天吃

高敏敏表示，以蛋白質來說，是顧好免疫細胞功能的要件，能讓免疫力保持在最佳的平衡狀態，不過強也不太低。豆類、魚、蛋、肉都是優質蛋白質來源，但要注意的是烹調方式與食材選擇。以蒸、煮為宜，減少油炸、長時間燉滷及高溫燒烤，避免添加過多醬料，並以原型食材為主，避免使用加工製成的食品。

至於蔬果，高敏敏指出，要讓孩子多吃水果，不妨把點心以水果替代。像是蘋果、香蕉、葡萄、番茄都有滿滿的營養，也富含花青素、茄紅素等不同種類的植化素，都能增強保護力。

其他像是能維持腸道菌相健康的益生菌、優酪乳；富含膳食纖維、維生素B群及礦物質的全穀類等，最好每天都能平均出現在三餐中。

●助長發炎 - 4種食物盡量不碰或少量即可

高敏敏指出，下列4種食物都會造成孩子養成發炎體質、增加身體氧化壓力：

1.油炸食品：少吃飽和/反式脂肪；

2.加工食品：像是火腿、培根、香腸等；

3.含糖飲料 ；

4.高糖、高鹹零食 餅乾、蛋糕、甜甜圈、洋芋片等。

要孩子完全不碰零食，對許多家庭來說執行上頗有難度。建議家長不妨從吃零食的分量及頻率，與孩子溝通。例如含糖量食品，孩子每天不宜攝取超過10g，家長可以帶著孩子一起學著看懂食品的營養標示，讓他們了解自己吃下肚的零食到底有多少添加物，會對身體有哪些影響，對於控制幼童食慾，多少也會有正向幫助。

除了營養必須均衡外，孩子若是常熬夜、睡眠品質不好、作息顛倒、喝水量不足、久坐不運動的話，長久下來也會養成慢性發炎體質。高敏敏表示，「既使是居家防疫，也必須多些警覺，有時對孩子的要求與嚴格規範必須徹底執行，這也是在保護孩子。」希望家長與孩子在居家防疫時，也能從中培養親子感情，共同安度疫情嚴峻期。