立法院今(4)日舉行教文會，教育部長潘文忠在會前接受媒體聯訪時提到，昨日下午教育部與各大學防疫長召開會議，討論校園防疫事項。他特別強調，為協助校園防疫調控，確診同學會協助住進防疫旅館或集中檢疫所。

潘文忠表示，教育部對於校園防疫工作上，希望大學同學能與一般大眾一樣，輕症或無症狀者，能以返家為原則。

至於無法返家的境外生，潘文忠則說，昨日在會議上，已獲得指揮中心與交通部的同意，確診同學會安排住進防疫旅館或集中檢疫所，一般同學的部分，則配置到居家簡易宿舍，也會請相關旅宿業者來協助。

潘文忠強調，調度的隔離或檢疫宿舍以達學校宿舍總床位數5％為原則，且需維運到本學期末。至於補助方案，隔離宿舍補助每床1萬元，檢疫宿舍補助每床5000元；另洽租校外旅館調度及協助返家確診個案經費，依實際執行情形加計補助。

另外，潘文忠提及，昨日首批50萬劑快篩試劑已送達各縣市，以協助校園防疫。今天也再獲取20萬劑，提供疫情較緊急、居隔數較高的縣市使用。