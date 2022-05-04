新北市局居家隔離人數今天突破4萬816人，創歷史新高，目前居家照護2萬770人。侯友宜說，居家隔離一定要轉型，讓公衛體系回到居家照護。

新北市民政局長柯慶忠表示，新北居家照護擴線至100線後，5月2日起執行至5月3日，通數約為1萬1000通，紅單(衛生緊急相關問題)52％，黃單(環保、社會、農業-動保、教育、勞工 等問題)27％，白單(綜合相關服務諮詢) 21％。