新北居隔人數衝破4萬創新高 侯友宜：居隔要轉型 09:332022/05/04 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北居隔人數衝破4萬創新高 侯友宜：居隔要轉型。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市局居家隔離人數今天突破4萬816人，創歷史新高，目前居家照護2萬770人。侯友宜說，居家隔離一定要轉型，讓公衛體系回到居家照護。 新北市民政局長柯慶忠表示，新北居家照護擴線至100線後，5月2日起執行至5月3日，通數約為1萬1000通，紅單(衛生緊急相關問題)52％，黃單(環保、社會、農業-動保、教育、勞工 等問題)27％，白單(綜合相關服務諮詢) 21％。 11家股東人數暴增創新高 台積電股東 單月飆增10萬人 急診塞爆 侯友宜：快篩陽性才去門診 否則去社篩站 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #居家照護 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫情外擴 北京嚴控4類人員出京 04:102022/05/04 產業財經 基隆實體＋遠距上課 林右昌：未來常態 04:102022/05/04 地方新聞 20多歲女打三劑傳重症亡 閨密：她去當天使了 08:222022/05/04 生活 缺車減產4月新車銷量年減7％ 04:102022/05/04 財經要聞 身邊很快都是確診！6天爆9.6萬本土 醫：快做這件事 07:452022/05/04 生活 新北居隔、居家照護 已逾6萬人 04:102022/05/04 地方新聞 雙北娛樂稅不同調 葉元之促調降 04:102022/05/04 地方新聞 中央Trace系統狂當機 兩周搞不定 04:102022/05/04 生活新聞 北農疫情嚴重 3日深夜起快篩陰性才能進場 03:482022/05/04 生活 本土疫情持續升溫 莫德納下午抵台 09:152022/05/04 生活 開第一槍！台南阿霞飯店禁內用 老闆：錢再賺就有 09:272022/05/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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