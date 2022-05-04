在令人振奮的企業業績提振下，歐股周二收漲；與此同時，在預期全球主要央行快速升息下，政府債券殖利率衝高，推升銀行股表現。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲2.37點或0.53%，為446.20點。在前一個交易日，由於花旗銀行單筆賣單，一度引發歐股未預期的「閃電崩盤」。

油氣股大漲4.1%，領漲其它板塊。

英國的BP上漲5.8%，報414.25英鎊；由於較高的石油和天然氣價格，推升營運表現，該英國能源公司宣布增加股票回購。

經濟敏感的板塊，銀行股和汽車股皆上漲約2%；周二早盤德國10年前國債殖利率也觸及到自2015年來首見的1%。

美國10年期國債息隔夜升到3%，為2018年12月以來首見。美聯準會周三開會，預計官員們會將利率升高50個基點，以遏制飛漲的物價。

歐股在四月的表現不佳；市場對激進的貨幣收緊政策、中國的新冠疫情封鎖，以及烏克蘭戰爭的擔憂，激起人們對全球經濟急劇放緩的擔憂。

BRI財富管理執行長Dan Boardman-Weston指出，今年以來市場表現很大程度上是由通膨與利率在驅動，市場現在試圖評估全球成長放緩，以及此對貨幣政策產生的影響。

資料顯示，歐元區三月生產這價格指數(PPI)飆升超過預期，失業率則來到創紀錄新低。

凱投(Capital Economics)資深歐洲經濟學家Jack Allen-Reynolds表示，歐元區企業面臨的供應問題在今年略有緩解，但是仍很嚴重，此將繼續抑制生產活動，並將通膨保持在較高水準。

法國巴黎銀行大漲5.2%，報51.32歐元；在交易活動熱絡推動下，該行上季淨利大增19%，並重申中期的獲利率目標。

接近半數的歐股企業已經公布第一季財報，其中有71%企業業績表現超過分析師預期，並且以能源公司和原物料公司的表現最好。

德國化工企業科思創(Covestro)大跌4.9%，報39.4歐元；該公司警告中國的新冠疫情封鎖，將明顯影響第二季業務表現。