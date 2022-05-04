國民黨立委呂玉玲日前已宣布參選桃園市長，但黨中央至今該用何種機制來提名人選仍搞不定，黨主席朱立倫又將在6月訪美，提名期程恐延後，呂玉玲4日上王淺秋的廣播節目時說，在宣布參選後黨中央未再與她接觸，雖然自己也不知道機制是什麼，如今就是繼續勤走基層爭取選民認同，她也說，不管未來民進黨提名誰參選，自己絕對有信心一定會勝選。

王淺秋提及朱立倫曾被問及是否徵招呂玉玲參選桃園市長，他竟回「我又不是笨蛋」，呂說，她從未聽過這件事，也相信朱主席不可能說出這種話，自己也不是被這句話激出來參選，由第三人所引述的情節不予置評。至於國民黨提名機制仍未明，呂也說，黨的機制已經在走，不管制度如何都會配合，但自己的參選決心也很強烈，她強調，在地有9成市議員及486位里長連署支持她參選，所以有信心一定會打贏這場選戰。

國民黨在桃園市長的紛擾，除有羅智強外，呂玉玲也被認為民調實在太低，她則說，民調數字起起伏伏只能謹慎參考，在宣布參選之前她也看過民眾黨的民調數字，她有18％的支持，而且還有將近5成民眾未表態，認為這部分還是有空間，既然宣布參選後就是積極爭取選民的認同，相信自己之後民調會是最高的。

對手羅智強也在4日搬到桃園龜山，呂玉玲則說，羅要來桃園當桃園人，當然歡迎也祝福，羅買了42年的老宅，自己則在桃園生長60年，之前也有打過電話關心羅身體狀況，宣布參選對方也有送花致意，兩人是良性競爭。她也說自己若當選，也希望優秀人才能繼續留在桃園一起服務。

至於外界說桃園人不支持外地人空降說法，呂則表示，這由桃園市民來做選擇，自己是獲得大部分黨籍市議員與里長的認同。而同樣是在地立委民調最高的魯明哲則說不想被稱「魯一半」沒有參選意願，她則認為，黨中央做決定所參考的民調起起伏伏，應該要有更彈性的空間。

對於不論民進黨提名誰，呂玉玲都說有信心會勝選，目前就是卡在朱立倫6月要訪美，短期內似乎沒有要宣布提名桃園市長參選人的打算。她也說，目前沒有任何通知人心就會浮動，這樣也不利於後續的整合，選舉所剩的時間已經不多，地方支持者大家都已站好戰鬥位置，還是呼籲黨中央趕快決定人選。