綜合外媒報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在周二與俄羅斯總統普丁進行了1個多月以來的首度對話，據報導他們通話了2小時，但兩位領導人一如既往的在戰爭問題上相差甚遠，普丁反倒要求西方不要供給烏克蘭武器就可以停止戰爭。

馬克宏在戰爭開始前就頻繁的與普丁對話試圖阻止戰爭，但在多次無果後反成了被嘲諷的對象；而在俄軍屠殺布查鎮平民的證據出現後，馬克宏就未與普丁通話。

愛麗舍宮發布聲明表示，自從馬克宏呼籲俄羅斯履行其聯合國安理會常任理事國的責任，結束毀滅性侵略；另外他也對馬立波（Mariupol）與頓巴斯（Donbas）局勢表達關切，呼籲莫斯科重啟亞速鋼鐵廠（Azovstal）的人道走廊，並遵循《國際法》規定，讓平民自主選擇撤離的目的地。

他也重申願意擔任中間調解人，協助俄烏雙方談判，以和平與完全尊重烏克蘭的獨立與領土完整性為前提，要求雙方停火。

而根據克里姆林宮週二公布的通話內容，普丁聲稱歐盟無視烏克蘭軍隊犯下的戰爭罪行，與俄羅斯士兵犯下戰爭罪行的廣泛證據形成鮮明對比。

克里姆林宮稱，烏克蘭軍隊應對「對頓巴斯城鎮的大規模砲擊，造成平民死亡」負責，但沒有提及任何具體地點或事件。它說，如果西方對基輔施加壓力並停止向烏克蘭軍隊提供武器，戰爭可能會停止。

莫斯科還指控不願意接受和平談判來解決戰事的是基輔當局，莫斯科仍然願意進行談判。

除此之外，雙方還有談到糧食問題，馬克宏表示，鑑於其對全球糧食安全的影響，他希望「與相關國際組織合作」，幫助解除俄羅斯對通過黑海出口烏克蘭糧食的封鎖，但普丁認為，西方制裁是造成這些中斷的主要原因。

據克里姆林宮稱，兩位領導人同意保持聯繫。然而，愛麗舍宮的聲明沒有提到任何可能的未來通話。