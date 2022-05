唐獎第三屆法治獎得主約瑟夫‧拉茲(Joseph Raz)於5月2日逝世,享壽83歲。唐獎教育基金會執行長陳振川對此表示不捨與哀悼,強調拉茲對學術的熱情及孜孜不倦的精神,將永遠活在世人心中。

約瑟夫‧拉茲是國際知名法律哲學家,曾任教於英國牛津大學、美國哥倫比亞大學法學院教授及倫敦國王學院。

約瑟夫‧拉茲身為當代法律哲學家之翹楚、知識界一代巨擘,在道德哲學與政治理論領域,皆扮演舉足輕重的角色, 2018年獲唐獎法治獎肯定,曾親自到台灣參加頒獎典禮。

唐獎教育基金會提到,有別於法律實務工作者,拉茲一生致力原則性議題的理論性探討。其所撰寫的《法律的權威》(The Authority of Law)、《自由的道德》(The Morality of Freedom)、《實踐推理與規範》(Practical Reason and Norms)等十餘本專著,皆為法理學上極具代表性的著作。時任法治獎召集人、中央研究院法律所所長林子儀曾說,他雖很少對時事議題發表評論,但不代表不關心,而是更關注原則性議題的理論性探討,對法治具開創性之貢獻與影響力。