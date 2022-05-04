台灣家用快篩一盒5支500元，掀起價格是否適當輿論戰；台中一家OUTLET體諒部分職場需快篩才能上工，特別推出上班族激省方案「上班族搶購會」，即日起到5月23日憑名片或識別證，即可入場搶購單件不到500元的Carnival、SST＆C、G2000等10大名牌襯衫，號稱是比家用快篩試劑更容易入手。

根據網路調查上班族常穿的白襯衫（視個人保養狀況而定），約每三個月至半年需汰換一次！正值報稅季當前，而上班族襯衫又是絕不可少的必備單品，因此眾多上班族粉絲皆於官方粉絲團私訊，紛紛敲碗期待日曜天地OUTLET一年一度的「上班族搶購會」，指名要省荷包就趁這檔買起來！

今年針對5月「上班族搶購會」祭出超殺優惠2折起，嚴選Carnival、SST＆C、G2000、JUN、TOP-DO及waltz與NAGASHIRO等上班族愛牌，讓民眾可以買個過癮！尤其對職場新鮮人、新郎伴郎來說絕對是必敗首選，趁機搶購實為划算！

而上班族除了襯衫、西裝褲、西裝外套之正裝穿搭之外，也能透過與Beneton、Sisely等休閒服飾搭配展現出smart casual品味！讓你的正裝單品實現一衣多穿，發揮一周穿搭高CP值效力。

而「紓壓」絕對是上班族最需要且最重視的關鍵字之一，因此，日曜天地OUTLET同步推出全館單筆消費滿3000，並加入官方line會員，即可參加抽市價4萬9千800元的TOKUYO紓壓按摩椅；並且於6樓特賣會更推出眾多「上班族療癒小物」，用實質回饋為堅守工作崗位者加油打氣。