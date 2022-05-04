消息面：

1.中國網約車平台滴滴出行披露美國證券交易委員會（SEC）已經就滴滴去年6月在美國的IPO上市案啟動調查，但未提供相關細節。

2.美國貿易代表署（USTR）官員表示，美國每年對價值數千億美元中國進口商品課徵的關稅預計於7月6日屆滿，視美國企業的需求而定，美方將評估是否延長。該官員未表明是否將物價飆漲納入考量，僅表示會研究這對美國經濟與消費者的影響。

3.美國商務部公布3月工廠訂單月增2.2%，遠超出經濟學家預期的成長1.1%。扣除運輸項目的工廠訂單月增2.5%。此外，3月耐久財訂單由月增0.8%上修至月增1.1%。排除國防項目的耐久財訂單從月增1.2%上修至月增1.4%。排除運輸的耐久財訂單從月增1.1%上修至增長1.4%。扣除飛機的非國防資本財訂單從月增1%上修為月增1.3%。

4.美國勞工部發布職缺及勞動力流動調查（JOLTS）報告，美國3月職缺數與離職數雙雙創下歷史新高，顯示其就業市場仍然相當吃緊，雖然有利於勞工，卻可能加劇薪資通膨壓力。調查指出，美國3月職缺達到1,154.9萬個，遠超出市場預期的1,120萬個，並再度刷新2000年12月以來的最高記錄。3月離職人數達450萬人，再創新高，顯示「大辭職潮」尚未消退。

5.美國10年期指標公債殖利率在周一達到新里程碑後回落。10年期債息周一升至3.01%，創下2018年12月以來新高，周二跌破3%。

6.周二紐約期油收跌2.76美元或2.62%，為每桶102.41美元。倫敦布蘭特期油收跌2.61美元或2.42%，為每桶104.97美元。投資人擔心中國嚴格的防疫封控將削弱原油需求，抵消了歐盟可能禁止俄國石油進口的激勵作用。媒體報導，歐盟最快可能在周三宣布禁止俄羅斯石油進口。

7.俄烏戰爭使全球能源市場陷入混亂，周二美國天然氣價格創下近14年新高。美國亨利港天然氣期貨飆漲逾9%，報每百萬英熱單位8.14美元，創下2008年9月以來最高價。

8.市場觀望聯準會議息結果，周二ICE美元指數尾盤跌0.12%，報103.43，但仍接近上周四觸及的20年高點103.93。澳洲央行升息25基點，升息力道超乎市場預期，澳元上揚0.6%，報0.7094美元。

9.受美元和美國債息回落提振，周二紐約期金收漲0.4%，報每盎司1870.6美元。現貨金尾盤漲0.15%，報每盎司1866.2美元，盤中一度跌至1849.7美元，創下2月16日來新低。