圓剛(2417)AVerMedia近期標案再傳捷報，於桃園以自動對焦網路攝影機PW310P隨插即用的高相容性、內建鏡頭蓋的隱私考量將產品與數位教育串連，以配合桃園的數位學習推動計畫，此外為因應防疫新制，但地方縣市也努力為防疫不停學做足準備，圓剛AVerMedia已於台北、桃園、雲林、台南、高雄各縣市建置遠距設備，希望透過教室設備升級解決教育資源的落差，並協助數位學習的無痛轉型。

圓剛日前公告3月單月獲利3600萬元，EPS為0.26元，單月獲利是去年全年的84%。今年本土疫情燃燒，學校重啟LFH，數位教育串流商機帶動圓剛營運回溫。

圓剛AVerMedia自疫情以來，為強化各種情境的應用，已設計研發超過八款影音設備，而現在防疫政策變化大，單純能應對遠距教學的影音設備，已經不能滿足教育工作者及學校機構未來所規劃，可以同時進行實體授課的教學型態，並且行政院推出的「生生用平板」規劃，圓剛也配合著教室「班班有視訊」的政策，讓教師能以優秀的視訊畫面，為學生提供完整的教學內容。

教師若有高品質影音課程錄製的需求，圓剛的PW310P自動對焦網路攝影機，以其自動對焦的使用彈性清晰拍攝教材、美術勞作、試卷等實體物品，和輕便易攜的體型供教師做自由的安裝使用，再搭配上AS311 電話揚聲器的環境音降噪，即使住在吵雜的環境也能提供乾淨的授課收音。