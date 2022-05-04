因應疫情不斷升級，自3日起，基隆市高中以下學校全面實施「實體與遠距融合上課」模式，基隆市教育處表示，實施首日，全市約有5成學子受惠，顯見有不少家庭的確有遠距學習的需求。

教育處表示，融合上課上路首日，全市在家進行同步遠距教學的學生比例，高中約占44.6％、國中約占48.7％、國小則占53％，全市受惠學生約5成。

所謂的「實體與遠距融合上課」模式，指的是老師透過大型觸控螢幕或黑板授課時，在講桌上放置一台載具，拍攝教學狀況並收音，再輔以線上會議室分享畫面，讓遠距學生可以看得更清楚；另外，在教室的後方側邊可增加放置一台載具，拍攝教室整體畫面，讓遠距學生更有親臨現場的感受。學生則是以實際狀況，可以選擇到校實體上課，或是在家遠距教學。

基隆市長林右昌指出，智慧化的遠距教學模式將成為未來的常態，市府將持續提供相關資源，除了「融合上課」外，也備妥行動載具、無線分享器及sim卡等設備，提供弱勢學生優先借用。