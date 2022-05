潭水亭主委張煌棋特致贈包子和粽子給所有與會議員和參選人,預祝所有議員和參選人「包中」通過初選、年底選舉高票當選。(陳世宗攝)

身為星戰迷的周永鴻,準備光劍傳遞原力給所有議員和參選人。(陳世宗攝)

周永鴻與議員和參選人們到潭水亭周邊市場發送康乃馨,祝福店家和民眾母親節快樂。(陳世宗攝)

今天 5月4日因為英文May the 4th 與電影《星際大戰》中經典台詞「願原力與你同在」(May the force be with you)發音相仿,成為全球星戰迷的「星際大戰日」。市議員周永鴻今天邀集跨越老中青世代、山海屯市4區的市議員及參選人齊聚潭子區潭水亭參拜,並以電影中絕地武士所持的光劍給所有議員及參選人,祝福光明「原力與眾人同在」,正國會年底角逐市議員的11席全上,一起守護台中。

市議員周永鴻今天與市議員何敏誠、曾朝榮、蔡耀頡,台灣正青蔡美華、廖芝晏、林佳儀一同到潭水亭參拜。潭水亭主任委員張煌棋特別致贈包子和粽子給所有與會議員和參選人,預祝所有議員和參選人「包中」通過初選、年底選舉高票當選。

身為星戰迷的周永鴻參拜後,準備光劍傳遞原力給所有議員和參選人。他表示身為市議員在為地方打拚的過程中,看過許多光怪陸離的不堪事,需要有強力的信念讓自己不忘本分持續為鄉親做事,就像星際大戰中的絕地武士需要有光明原力,才能守護宇宙不被黑暗吞噬。

周永鴻指出,今天邀請跨世代、跨區域的市議員及參選人到潭子區的信仰中心潭水亭,向觀音媽及眾神明參拜祈求神明澄清心念。給所有人光劍,願原力和大家同在,不忘投入選舉服務民眾的初衷。

正國會中部召集人曾朝榮強調,「正國會」是正常國家促進會的統稱,希望年輕及資深議員的努力,讓台灣全面朝正常國家發展努力,致力於基層上打好最好基礎爭取11席全上;包括新人蔡美華、廖芝晏、林佳儀和何昆霖等,選民給他們特別關照,讓他們有機會傳承為民服務。