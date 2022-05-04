美國最高法院有意廢除墮胎權，加州政治人物皆誓言捍衛墮胎管道。推動家庭計劃的非營利機構調查，全美有26州可能實施墮胎禁令，屆時到加州墮胎的人數將暴增29倍。

美國媒體Politico2日獨家披露，美國最高法院正準備意見草案，推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）讓全美墮胎權合法化的判決。最高法院今天在新聞稿中證實，意見草案文件是真的，但不代表「任何大法官在此案相關議題上的最終立場」。

加州是民主黨執政州，支持婦女墮胎權益。加州州長紐松（Gavin Newsom）今天發布聲明譴責最高法院「不尊重女性權益」，並表達捍衛加州的墮胎管道。

「我們的女兒、姐妹、母親和祖母將不會沉默，世界會聽到她們的憤怒。」紐松在推文中寫道，加州不會坐視不管，會使出渾身解術，透過加州的法律保障女性墮胎權益 。

民主黨籍加州眾議員史畢爾（Jackie Speier）在推特發文，提到墮胎救了她的命，讓她可以擁有另一個孩子，以及追求公共服務、實現個人與專業夢想。她說，更重要的「那是我的決定，不該是特權」，「讓我們相信人們會替自己重要的決定作主」。

民意調查顯示，加州人多數支持保留墮胎的機會。去年，無黨派加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）調查發現，77%成年人不希望「羅訴韋德案」翻盤。

美國計劃生育協會（Planned Parenthood）加州分會主席與執行長希克斯（Jodi Hicks）透過聲明指出，最高法院的意見草案是「惡夢般的場景」。

她說，一旦最高法院通過，大多數的州也會通過法律禁止墮胎，家鄉有墮胎禁令的州民可能會到加州尋求墮胎的醫療服務。

德州在2021年9月實施爭議性頗高的「德州心跳法」（Texas Heartbeat Act），禁止州內絕大多數墮胎行為，即使是因性侵或亂倫導致的懷孕也不例外。

當德州等州政府禁止大多數的墮胎後，美國女性到外州取得墮胎管道的人數增加。推動家庭計劃的非營利葛特馬赫協會（Guttmacher Institute）指出，如果最高法院削弱、翻轉「羅訴韋德案」保障墮胎權的決定，美國有26州確定或可能實施墮胎禁令。其調查數字顯示，15至49歲育齡女性仰賴加州墮胎醫療服務的人數將從4.6萬人增加為140萬人，高出29倍之多。

加州州議會參院執行主席艾特金斯（Toni Atkins）在今年3月推出一項法案，允許又稱助理醫師的執業護理師（nurse practitioner）能在沒有醫生監督下，進行懷孕早期階段的人工流產。（編輯：馮昭）1110504