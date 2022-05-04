教育部昨日邀集各大學防疫長舉行線上會議，討論快篩試劑的提供、隔離檢疫宿舍的調度、校園疫調專家人才的支援等議題。教育部今(4)日以新聞稿說明，文內還是強調，鼓勵及引導學生，以返家進行居家照護或居家隔離為原則。至於台大確診學生住進會議室一案，則已協助5名校內同學住進集中檢疫所。

教育部表示，大專校院迫切需要的快篩試劑資源，教育部經與指揮中心溝通後決議，後續學校將所匡列的「密切接觸者名冊」報送地方衛生單位後，應隨即指派專人至學校所在地縣市教育局處指定地點，領取「密切接觸者名冊」上居家隔離者在居家隔離期間所需3劑快篩試劑。

教育部提到，學校領取快篩試劑後，應根據所報送的「密切接觸者名冊」，針對名冊上所列的居家隔離者發送「先行配合居家隔離宣導通知單」及「三劑快篩試劑」，其中留校居隔者，由學校發送；欲返家居隔者，請學校在其返家前發送；已返家居隔者，可請親友家人代領或由學校寄送。

有關大專校院確診個案收治與密切接觸者居隔的方式，教育部說明，因學校宿舍多屬高度密集場所，為維護住宿生健康安全，請學校依指揮中心及地方衛生單位規定，鼓勵及引導學生以返家進行居家照護或居家隔離為原則。

教育部指出，學校可運用教育部補助經費，提供確診個案與密切接觸者學生返家相關協助事項，如協助移宿行李運費、返家旅費、線上遠距課程配套等，讓學生無後顧之憂。而針對在外無住所之境外生、返家路程遠且無同住家人可接送、家中無符合指揮中心規定之場所的住宿生確需留宿照護或隔離者，學校應積極事前規劃與即時調度，如已規劃的隔離檢疫宿舍一時無法因應，亦可洽詢教育部協助。

在宿舍規畫上，教育部提出兩點說明：

1.學校調度一般宿舍或洽租校外旅館整備為合於規定的隔離檢疫宿舍，達學校宿舍總床位數5％為原則者（且需維運到本學期末），可以向教育部申請補助；調度為隔離宿舍者補助每床1萬元，為檢疫宿舍者補助每床5000元。補助經費可供學校清消宿舍、聘用衛保人員、協助學生移宿行李打包、貨運郵資、返家防疫計程車資、健康學生暫住校外旅館、提供移宿學生下學期宿舍費減免等開銷。

2.學校已規畫並調度隔離宿舍，但未來如遇突發疫情狀況，致宿舍量能不足以安置例外留宿情形或大量留宿學生，教育部已徵得指揮中心同意可以向地方政府申請申請安置集檢所床位；學校如為調度隔離／檢疫宿舍，需請健康的住宿學生配合短期內先移宿校外，教育部也已洽詢交通部同意可以造冊向教育部反映轉請交通部協助訂租附近旅館。

教育部強調，為協助大專校院執行校園疫調，以匡列確診教職員工生的密切接觸者，特別委請防疫專案辦公室統籌全國北中南東4區域共9所中心學校，建立校園疫調人才庫，均為公共衛生、醫學、護理等醫事相關系所的學者或附設醫院各科部的專家，並經隨時依指揮中心最新防疫政策或SOP措施培訓；各校如遇校園疫調匡列作業相關疑難，都可洽詢所在區域的中心學校推薦疫調專家學者協助。

針對大專校院近日校園疫情與隔離宿舍困難，教育部也再度說明，像是國立臺北教育大學校園宿舍群聚案，教育部便組成專案小組到校，協助學校改善防疫機制並協調指揮中心配撥集中檢疫所、協調臺北市政府同意支援必要之篩檢供學校緊急應變。

至於台大確診學生住進會議室一案，教育部強調，協助其中5位移住集中檢疫所。後續教育部將持續與各校密切溝通，協助學校處理防疫隔離措施與暫停實體課程實施相關疑義，以兼顧校園健康安全並保障學生受教權益。