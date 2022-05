母愛,是來自大地的力量,是人類崇高至上的情操。寶格麗(BVLGARI)在母親節獻大愛,推出一款與救助兒童會合作的Save The Children系列的純銀黑陶瓷戒指,將母愛無限延伸,關懷世上貧病無助的兒童,顯得更有意義。

寶格麗在母親節傳遞大愛,與救助兒童會合作救助貧病兒童,並以《My wish for you》形象廣告獻上祝福。(BVLGARI提供)

寶格麗每年都會在母親節檔期與救助兒童會合作,如今已是第13年,捐出的善款已超過1億美元,透過教育、消除貧窮、青年賦權與緊急救援等四項關鍵領域的發展,惠及全球超過200萬名的弱勢兒童。

今年Save The Children系列慈善義賣包括戒指、項鍊和手鍊,以品牌經典的B.zero1設計為主題,售價從1萬7500元起跳,同系列還有BVLGARI BVLGARI銀質縞瑪瑙項鍊,品牌每售出一款系列作品,即捐出75美元的善款作為慈善用途,救助世界上受困無助的弱勢兒童。

寶格麗在母親節推出「Save The Children」慈善義賣銀質黑陶瓷項鍊,1萬9500元。(BVLGARI提供)

寶格麗「Save The Children」慈善義賣銀質縞瑪瑙與紅寶石項鍊,2萬4000元。(BVLGARI提供)

寶格麗「Save The Children」慈善義賣銀質黑陶瓷戒指,1萬7500元。(BVLGARI提供)

除了Save The Children系列珠寶,寶格麗也在母親節推出多款腕表和皮包配件,包括Bvlgari Bvlgari和Serpenti Tubogas兩款腕表,以及一款Serpenti Forever祖母綠色系列包款,藉此感謝母親一整年的辛勞,讓母親時時刻刻感受到謝意與祝福。寶格麗將5月8日母親節當天於官方平台上播出母親節形象影片《My Wish For You》,透過影片向天下偉大的母親致上敬意。

寶格麗Serpenti Forever祖母綠色小牛皮肩背包,7萬8500元。(BVLGARI提供)