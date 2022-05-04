仁新(6696)眼疾新藥LBS-008獲美FDA快速審查認定，股價開高走高，晨盤一度飆至222.5元後，漲幅漸漸收斂，多空在210元處展開攻防。

仁新子公司Belite旗下用於治療斯特格病變(遺傳性青少年黃斑部病變，STGD1)的口服候選新藥LBS-008獲美FDA授與快速審查認定(Fast Track Designation)，此項認定係美國FDA依據LBS-008臨床前實驗數據與臨床試驗初步數據進行審查而授與，將有利於加速未來申請美國藥證之時程。

仁新董事長林雨新表示，斯特格病變可嚴重損害患者的視力，但迄今尚無藥物獲美國FDA核准上市，存在巨大的未滿足醫療需求，很高興LBS-008能獲得美國FDA授與快速審查認定。目前Belite正同步進行LBS-008治療斯特格病變青少年病患之臨床二期及全球三期試驗。另外，與斯特格病變有著相似病生理學的乾性黃斑部病變為造成50歲以上人口失明的主因，同樣迄今尚無可醫，預計於今年展開針對乾性黃斑部病變的全球臨床二/三期試驗。

仁新表示，取得美國FDA授與快速審查認定後，LBS-008可獲得與美國FDA更密集的會議及書面溝通諮詢；在符合美國FDA相關條件下，可獲加速核准與優先審查；及在臨床三期試驗時，可提前遞交新藥查驗登記申請所需相關文件的滾動式審查，以上皆有利加速申請美國藥證時程。

於LBS-008先前已取得美國FDA授與斯特格病變孤兒藥認證與兒科罕見疾病認證，以及取得歐盟EMA授與斯特格病變孤兒藥認證，獲美國FDA快速審查認定，將有望進一步挾法規面優勢加速開發時程。