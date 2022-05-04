遷戶籍到桃園 羅智強：今天開始我就是桃園人

宣布參選桃園市長的國民黨北市議員羅智強今（4）日上午前去桃園龜山戶政事務所辦理遷戶籍，將戶籍遷往桃園，開啟桃園市長選舉的下一步，給支持者一個交代，也告訴大家他深耕桃園的決心。

羅智強也在臉書表示，帶著興奮的心情，「今天開始，我就是桃園人了」一大早就到龜山區戶政事務所遷戶籍，這是一個嶄新的開始「我期待這個新生活的開展，可以磨練我成為眾多桃園市長人選中最好的選項。

羅智強先前透露，他已經在桃園市龜山區找到房子，並已完成簽約，由於目前房子有漏水問題，待整修完成才能入住。

羅智強表示，他在桃園找房子已有一段時間，包括中壢、桃園、八德、楊梅、蘆竹、平鎮等區都已經看過，這些地區的房子也有納入購屋考量，最終決定買位在龜山屋齡42年的老公寓。

羅智強說，之所以會挑屋齡較高的老公寓，是因為他的「糧草」有限，再加上他本身對於住的要求並不高，並調侃自己在公投期間，曾在馬路邊睡了49天，所以只要有個簡單的住處就已心滿意足。

羅智強透露，他所購買房子地點方位不錯，到桃園市政府的車程只要15分鐘，到桃園火車站也只要5至9分鐘，以開車來說交通算是非常方便。

羅智強指出，房子都已經簽約，因此今日上午特地前來桃園龜山區戶政事務所辦理戶籍遷入，藉此給他的支持者一個交代，也告訴大家他深耕桃園的決心，並邁向桃園市長之路。