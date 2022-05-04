一名人妻將機車停放在巷弄中，卻被鄰居認為佔用車位，跑來家中以惡意方式長按電鈴，還對她破口大罵，其中一位鄰居理直氣壯表示「住X號就是只停停X號」。文章曝光後，不少網友痛罵，鄰居把惡習慣當成理所當然。

這名人妻在臉書社團《爆怨公社》發文，稱新家在一處巷弄，左右兩側有不少空間能停機車，鄰居也都互相找空位停，不會有人強佔某處，不料日前午後下大雨，突有人上門長按電鈴，開門一看才發現有男子冒雨站在她的機車前大罵。

人妻說，該名男子飆罵，她所停放的位置是自己慣用的停車位，只有該處設有遮雨棚，要求她立刻移車讓位，住在一樓做回收的阿伯見狀也幫腔說，「你住X號就是只能停X號那邊！」讓她超氣憤又無語，不明白平時和氣待人，卻換得鄰居的惡意對待。

文章曝光後，不少網友看了氣憤，紛紛留言痛罵，「又是一個以為買一樓送車位的」、「買房前真的要先看好，鄰居有做資源回收都可歸在嫌惡設施那一類」、「打1922請公所來畫紅線。停車格」、「這叫做惡習變成習慣成理所當然」、「一堆最美的風景」。