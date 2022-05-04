蘋果AppStore過去就曾被質疑有壟斷市場的問題，尤其從交易收入抽取高達3成的蘋果稅（Apple Tax）引發爭議，甚至被遊戲開發商Epic Games提告，連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也看不下去，批評該筆費用並不合哩，比原先該收的費用還多出十倍。

馬斯克在推特上對蘋果開砲，怒批蘋果AppStore交易稅政策相當不合理，並將該費用比擬為「其實是對整個網路抽取30%的稅」馬斯克也補充表示，該筆費用比原先應該要收取的費用多出十倍。

事實上，這並不是馬斯克第一次為了此事槓上蘋果，先前Epic Games提告蘋果壟斷市場且收取過高的交易稅時，馬斯克就曾多次聲援，並對Epic Games表達支持。

去年7月馬斯克也曾公開批評蘋果App Store政策，是想建立一個有圍牆的花園，而特斯拉並不會選擇這樣做；馬斯克甚至將蘋果視為特斯拉的「墳墓」他曾經向員工表示，「如果你無法在特斯拉成功，就去蘋果工作。」

蘋果的App Store政策，主要是針對每年賺超過100萬美元的APP開發商抽取 30%的分潤，但對於收入較低的小型開發商，蘋果已將比例降低至15%左右，然而此措施仍引起蘋果壟斷市場與抽成比例過高的爭議。