台股加權指數4日開高在16,531.37點，權王台積電（2330）開高在533元，較前一日上漲2元，大型權值電子股聯電（2303）、聯發科（2454）同步向上。

大陸上海、昆山等地區台廠陸續復工，帶動IC設計、矽晶圓、泛鴻海集團等概念股紛紛上漲慶賀，台股早盤指數漲幅擴大，大漲逾百點，站回16,600點關卡。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）公布貨幣政策決議前夕，美國四大指數3日震盪收高，投資人逢低買進金融、科技類股。

道瓊工業平均指數5月3日終場上漲0.2％（67.29點）、收33,128.79點。那斯達克指數上漲0.22％（27.74點）、收12,563.76點。費城半導體指數上漲0.75％（22.65點）、收3,044.89點。

元富投顧指出，本波引領全球股市大多頭的NASDAQ指數，仍是重要關鍵，目前已破季線13,586，相對弱勢，重要觀察個股，以蘋果和特斯拉為主。

近期當美國股市弱勢時，台股相對強勢，但全球股市2022年以來弱勢居多，台股今年放眼全球，屬前段班格局，但隨新台幣貶值，未來資金流向將是重點。

台股現階段重要的護國神山，台積電558元月線關卡已破，聯發科845元月線關卡也失守，未來本土資金動向，中小型股走勢是關鍵，牽動OTC指數。美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，中期仍要提高警覺。