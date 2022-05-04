慶祝母親節上館子吃大餐，已經成為家庭的年度重要規劃，餐飲業無不鎖定這個重點商機，肉多多火鍋不僅不漲價反而逆勢操作，同時歡慶台北重慶南、桃園春日、內壢忠孝、台中廣三、草屯太平與屏東公園6家新直營門店開幕，肉多多火鍋串連北中南共計47家門店，即日起至5/15釋出「4人同行1人免費」的大利多，無論是來店內用或外帶均適用，不僅替消費者顧到了荷包，也讓母親節的嗑鍋更具儀式感。

即日起至5/15，消費者到全台肉多多火鍋門店內用或外帶，點用300元以上套餐三份（不含湯底或一成清潔費），肉多多火鍋即免費招待「活力梅花豬/無骨鮮雞腿（擇一）」套餐乙份（價值299元）；內用套餐均含蔬食自助吧、霜淇淋、冰淇淋、飲料吧，活動期間晚上10點後二人同行來店消費300元以上套餐，每位加贈暢飲卻無負擔的「海尼根0.0零酒精」乙罐。

另外肉多多火鍋的姐妹品牌「狂一鍋」，即日起至5/15四人同行，贈送「台菜王子」黃景龍主廚聯名的客家鹹湯圓鍋（不含肉盤）；另外活動期間平日中午與晚上10點之後來店用餐，再享「梅花豬+軟嫩雞腿+海尼根0.0零酒精」的三重優惠。