韓國央行4日表示，由於美元走強導致非美元資產價值減少。同時，為了避免韓元短期貶過頭，也拋售部分美元穩定匯市。所以，當地4月外匯存底才會連2個月減少。

韓國央行指出，截至2022年4月底，當地外匯存底為4493億美元，月減約85.1億美元，減少的美元創2020年3月以來單月最多。近一年以來，韓國外匯存底在2021年10月底最多，當時曾高達近4700億美元。

韓國央行解釋，外匯存底減少主因是美元強勢，非美元資產價縮水，還有實施市場穩定措施，避免韓元短時間貶太多，故進場拋售部分美元。日前，為了一直貶的韓元，當地政府也曾多次以喊話方式試圖干預匯價。

根據計算，韓元兌美元光在4月就大貶3.5%，貶幅創2016年10月以來新高。同時，韓國政府也用盡各種辦法阻貶，但並沒有明說這次拋售多少美元來捍衛自己的底線。

韓國外匯存底項目，包括以外國貨幣計價的證券與存款、提供IMF（國際貨幣基金組織）的準備部位、SDR（特別提款權）還有黃金存量。截至4月底，占整體高達91%的外國證券約4088.3億美元，月減13.8億美元。

同時，占韓國整體外匯存底3.6%的存款金額，也月減65.6億美元至162.5億美元。目前，韓國是全球第8大外匯存底國，第1名是中國大陸，第2名則是日本。