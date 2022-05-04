歐盟首席外交官周二表示，歐盟正在研擬對俄羅斯新的制裁措施，目標包括俄羅斯的石油企業、更多的銀行，以及那些對假訊息負有責任的人士。

歐盟外交事務主管波瑞爾(Josep Borrell)說，歐盟正在草擬第六輪的制裁，目標將更多銀行逐出SWIFT體系、列出製造虛假訊息的人士名單，以及處理石油進口問題。

新一輪制裁將鎖定俄羅斯最大的銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)，連同其它銀行一同逐出SWIFT支付系統。

官員們表示，執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)將在周三闡明研議中的新制裁，其中包括最受關注的，在年底前禁止俄羅斯石油進口。

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)星期二向西方國家發出警告，有鑑於歐盟和美國對俄羅斯施加的制裁負擔，俄羅斯可能終止原物料等出口和交易。

對俄羅斯實施石油禁運，將使莫斯科當局失去一大筆財政收入。但是這項措施也將造成了歐盟各國的立場分裂；歐盟26%的石油進口依賴俄羅斯，而不同的國家依賴程度也不相同。

匈牙利和德國對石油禁運持保留態度，他們的擔憂之一是，能源價格飆升，將傷及已在應付通膨問題的歐盟經濟體。

據相關消息人士指出，歐盟已經達成協議，將對匈牙利和斯洛伐克免除於石油禁運的行列。這兩個國家高度依賴俄油。