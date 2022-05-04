備受矚目的中共中央政治局會議於上周五召開，會議指出新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，並要求政策支持加碼以穩增長。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤博士指出：「過去幾個月房地產政策逐步放鬆，本次政治局會議定調應會推動政策進一步寬鬆。得益於此，預計房地產銷售和新開工面積絕對水準（季節調整後）接近見底，二季度末開始或將有所好轉。」

汪濤認為，政府並不會「不惜一切代價」實現全年5.5%的經濟增長目標。因此，維持全年GDP增長4.2%的預測不變，不過政治局會議所傳遞的信號以及未來進一步的政策支持減少了今年增長面臨的下行風險。

汪濤指出，預計政府會進一步加大財政支持、溫和放鬆地方政府融資平台管控，並加快項目審批，從而支持2022年基建投資增長8%以上，且二季度同比增速可能達10-15%。此外，會議也釋放了進一步放鬆房地產政策的信號，要求支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管。

汪濤指出，近幾個季度商品房預售資金監管偏緊，開發商現金流和融資受限。放鬆預售資金監管，結合此前媒體報導銀行與高負債的房企協商，降低債務問題風險的解決方案，都有助于穩定市場情緒，緩解開發商現金流壓力。