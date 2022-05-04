台東縣國小學童今打莫德納 紅葉國小施打率逾8成

台東縣校園4日起開始施打疫苗，由延平鄉紅葉國小率先施打，校長方穎豐表示，全校46人中有39人同意施打，同意施打率84.7％。台東縣長饒慶鈴說，施打首日情形良好，她特別感謝延平鄉衛生所人員支援，並說明，全縣6-11歲學童約1萬多人，有資格施打為9千多人，希望學童們都能盡快施打疫苗，提升防護力。
紅葉國小今天39位學童施打，學生們一開始都很緊張，打完後發現只有部分學生手臂痠痛，才展露笑顏；老師、醫護人員也在旁安撫學童。
方穎豐表示，學校有40位孩子住在學校宿舍，若出現確診個案，將產生很大風險。此外，他也在施打前先連絡醫護、消防人員等，以因應孩子若注射疫苗所產生的狀況。
台東縣4日起開始校園6-11歲學童接種疫苗，紅葉國小5月4日、興隆國小5月9日、南王、知本、建和、新興、嘉蘭、綠島國小等5月13日，東河國小5月16日，加拿、鹿野5月17日、光明5月18日、馬蘭5月24日等。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。