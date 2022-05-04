台東縣國小學童今打莫德納 紅葉國小施打率逾8成。(蔡旻妤攝)

台東縣國小學童今打莫德納 紅葉國小施打率逾8成

台東縣校園4日起開始施打疫苗，由延平鄉紅葉國小率先施打，校長方穎豐表示，全校46人中有39人同意施打，同意施打率84.7％。台東縣長饒慶鈴說，施打首日情形良好，她特別感謝延平鄉衛生所人員支援，並說明，全縣6-11歲學童約1萬多人，有資格施打為9千多人，希望學童們都能盡快施打疫苗，提升防護力。

紅葉國小今天39位學童施打，學生們一開始都很緊張，打完後發現只有部分學生手臂痠痛，才展露笑顏；老師、醫護人員也在旁安撫學童。

方穎豐表示，學校有40位孩子住在學校宿舍，若出現確診個案，將產生很大風險。此外，他也在施打前先連絡醫護、消防人員等，以因應孩子若注射疫苗所產生的狀況。

台東縣4日起開始校園6-11歲學童接種疫苗，紅葉國小5月4日、興隆國小5月9日、南王、知本、建和、新興、嘉蘭、綠島國小等5月13日，東河國小5月16日，加拿、鹿野5月17日、光明5月18日、馬蘭5月24日等。