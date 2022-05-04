美麗島電子報昨天公布最新台中市長選舉民調，立法院副院長、民進黨徵召候選人蔡其昌大輸尋求連任的盧秀燕28.2％。對此，蔡其昌今天表示，「民調一看就是參考就好，我們也有做民調，就不是這個數字，而且盧秀燕每次被攻擊就公布民調，顯然是防止西瓜效應崩盤」。

美麗島電子報最新民調顯示，國民黨盧秀燕獲得51.0％支持、民進黨蔡其昌則僅拿到22.8％，雙方差距高達28.2％。這份民調是在4月26、27日執行，透過電話隨機訪問設籍在台中的選民。

蔡其昌表示，內部也有做民調，就不是這樣的數字，過去大家說前台中市長林佳龍民調大輸，也不過輸了約13個百分點，而且這份民調是在民進黨整合出人選前所做的民調，所以參考就好。

蔡其昌說，盧秀燕競選時喊出「市長換人，空氣換新」沒做到，從中二選區後，只要她一被攻擊或爭議事件，就會馬上公布民調，防止支持度崩盤，但盧秀燕要怎麼做民調，他沒意見，民調數字參考就好。

「我不是軟腳蝦」，蔡其昌強調，自己有做事的風格跟方法，他的選區過去選民結構很藍，民進黨內都沒人要選，不需要初選，而且選區一邊鄰近顏家，另一邊是苗栗，能夠翻轉該選區，得票率達66％，代表他很會做事。