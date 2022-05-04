澎湖縣政府4日表示，有取得隔離通知書的居家隔離者，以及照顧生活不能自理的受隔離者家屬，且在隔離期間未領有薪水、未違反隔離規定者，可申請每人每日1000元的防疫補償金，民眾可線上申辦、紙本郵寄，或至縣府臨時聯合服務中心臨櫃辦理。

澎湖縣政府表示，衛福部109年3月10日發布「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」，針對受隔離及照顧者，發給每人每日防疫補償金1000元。接受隔離者必需持有衛生主管單位開立的完整隔離通知書。此外，若為了照顧生活不能自理的受隔離者（如12歲以下兒童、身障者、失智、失能第2至第8級）而需請假，或因照顧居家隔離者而無法工作的家屬也可提出補償金申請。

澎湖縣政府說明，不是所有隔離者都能領到補償金，如果在隔離期間有違規事項或每日領有薪資或報酬者，皆不得申請。「無居留證」的非本國籍人士、大陸地區人民、香港或澳門居民亦不得請領。

澎湖縣政府提醒符合申請資格者，在受隔離結束日起2年內都可提出申請。申請方式可採線上、紙本郵寄（馬公市治平路32號澎湖縣政府社會處收）、或臨櫃(臨時聯合服務中心，馬公市介壽路17號)提出。