中科院將在10日試射飛彈，危險範圍超過150公里，從彈道高度研判有可能是射程達400公里的雄三反艦飛彈，及傳言射程達1200公里的雄昇飛彈，當日台東往蘭嶼船班提前開航。

往返台東蘭嶼輪船業者昨天罕見發出因中科院飛彈射擊，船班異動公告。大發公司公告，因受中科院砲彈演習影響，原訂5月10日中午12時10分台東往蘭嶼船班，提早至上午7時30分開航。

根據漁業署轉發中科院公告，5月10日至12日每日中午12時至下午1時50分，從九鵬地區往蘭嶼和綠島間的外海火砲射擊，最大彈道高度2萬5000呎，危險範圍超過150公里，這次射擊將配合UAS（無人機）偵照。

另外，5月10日至12日間的上午6時過後尚有公告不同飛彈射擊，高度都不是無限高。

退休中科院人員接受中央社記者電話訪問表示，從管制的射擊彈道高度並非無限高，只有2萬5000呎以及動用無人機配合，應該是反艦或是地對地飛彈，因此最有可能是雄三反艦飛彈和「雄昇」地對地巡弋飛彈。

根據國防部日前送交立法院的「國防部應定期提交計畫各項完成計畫與困境」的書面報告中，披露國造各型飛彈將量產，包括陸射/海射型劍二飛彈系統、天弓三型防空飛彈、雄三超音速反艦飛彈、雄二與雄昇飛彈、萬劍彈等，以因應共軍威脅。

其中最受矚目，則是傳言最大射程達400公里的雄三反艦飛彈，以及傳言射程達1200公里的雄昇飛彈系統，還有增程天弓三型飛彈。

另外，根據近日國防部最新一批送抵立法院的預算解凍報告披露，劍翔無人機分為無人「攻擊」載具與無人「誘標」載具兩種型式，前者反制敵方飛彈陣地及雷達站，後者反制誘敵雷達開機搜索。

中科院及軍方則一貫表示，「不予評論，請國人支持國防」。