一名住在高雄的陳姓男子，認為鄭姓女友平常花太多時間陪伴他飼養的寵物鸚鵡，認為該隻鸚鵡嚴重破壞兩人感情，竟然吃醋，當著女友面活活打死鸚鵡，鄭女見心愛的寵物竟然被男友施暴打死，一怒下立刻報警處理。陳男遭送辦後，法院依違反動物保護法，判處拘役40天，併科罰金20萬元，拘役如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1000元折算1日。

根據判決，陳姓男子認為女友花太多時間陪伴飼養的寵物金太陽種鸚鵡，雙方於民國110年6月24日13時15分許，在高雄市住處發生口角，陳男一怒之下，竟然徒手抓起鸚鵡後毆打，導致鸚鵡當場死亡，女友見狀大怒向警方報案，警方將陳男函送法辦。

橋頭地方法院審理後，審陳男因承認鸚鵡破壞他與鄭女感情，竟不循理性途徑溝通解決，遷怒於鄭女之鸚鵡，而已毆打方式傷害鸚鵡，導致鸚鵡死亡，念及陳男犯後已坦承犯行，尚有悔意，犯後態度尚可，但迄今未與鄭女達成和解、調解，賠償告訴人所受損害，因此依違反動物保護法，判處拘役40天，併科罰金20萬元，拘役如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1000元折算1日。