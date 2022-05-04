外交部常次俞大㵢日前在報告中提及「中華民國台灣是主權獨立國家」，遭國民黨團總召曾銘宗痛批混淆國名「你是肖仔喔！」外交部長吳釗燮今表示，國民黨高層三番兩次對常任文官進行羞辱和人生攻擊，「我絕不接受」。

立法院外交及國防委員會今天邀吳釗燮、僑委會委員長童振源、國安局副局長柯承亨、經濟部次長陳正祺、陸委會副主委李麗珍等人就「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商之因應」為題提出專案報告並備質詢。

吳釗燮會前接受媒體採訪表示，在立法院裡面問政應該要理性，這個是一個大家都知道的、很簡單的道理，但是當我們的常任文官，尤其是外交部為台灣外交奮戰這麼久的人，還需要在立法院裡面受到這種羞辱、受到這種人生攻擊，「我覺得是很不應該的事情」。

他說，尤其國民黨高層，三番兩次對文官和特任官都用這種言詞上的羞辱、用這種人身攻擊的方式，「我想這個是很不足取的」。

吳釗燮希望反對黨團應該要去思考，讓國家長治久安要靠常任文官，這是政府重要資產，政府來來去去，政務官來來去去，還是需要靠我們的常任文官，因此任何對常任文官的羞辱和人生攻擊行為，他都無法接受。

尤其是他帶領的外交團隊，他說，看到外交 常任文官被這樣對待，他覺得非常不平，他有機會都要對外呼籲要維護此制度，要善待常任文官，「對常任文官的人身攻擊的方式我絕不接受」。