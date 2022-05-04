中央流行疫情指揮官陳時中拋出疫苗接種率高一點再考慮居隔轉型，侯友宜表示，新北打了918萬餘劑疫苗，覆蓋率第一劑84％、第二劑81％、第三劑長者部分也達71％，已達一定程度「相信中央了解」，新北目標是中重症與居家照護的確診者，居隔一定從被動式管理變成自我主動管理，才能確保醫療量能，呼籲中央盡快做好轉換。

侯友宜說， 新北居家照護達到2萬多人，數量會越來越高，中、重症有一定數量，這個會是疫情大海嘯的「決勝點」。

侯友宜說，新北集中檢疫中心不斷開設，目前已經有共1368房、2177床全國最多，另專責1737床，收治住院918人，佔床率52.8％，開設數量也比去年還多；先推居家照護也是為了確保醫療量能，現在2萬多個居家照護，醫院哪有這麼多床？

侯友宜說，新北隨時調整步伐，用專家學者、指揮中心評估最壞狀況，做最好準備，確保這波疫情從清零到共存過程中，能讓中、重症、高風險族群與確診民眾順利平安。