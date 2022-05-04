「印度神童」阿南德近日被印度媒體踢爆根本不是神童，知名度是靠有錢的爸媽買廣告、媒體宣傳砸出來的，一家全都騙子，對此，阿南德發言人澄清這是不實報導，強調他們從來沒有花錢宣傳，也不渴望、不需要宣傳，且如果想要出名現在也不會過著隱居生活，3個月都不發影片，批印度媒體是想污衊阿南德聲譽，要求公開道歉，否則提告。

「印度神童」阿南德自幼開始接觸梵語，8歲時就能完全讀懂《薄伽梵歌》，並以印度吠陀占星術在2019年神准預言2020年新冠疫情爆發而聲名大噪，之後分享新冠肺炎疫情走向、國際地緣政治形勢、天災、加密貨幣等預言也都一一命中，但近日印度媒體《BLTIZ》揭露，阿南德之所以知名度這麼高、被譽為神童，都是因財力雄厚的父母花錢買廣告，安排「暗樁」來衝人氣，連他2020獲得的「GCPA神童獎」也被踢爆其實是個民間組織，可以花錢買通，全家用錢造神的消息一出讓各國媒體瘋狂轉載。

根據《香港01》報導，阿南德發言人代阿南德澄清這一切都是不實報導，強調他們從來沒有花錢買廣告、用媒體宣傳，且「阿南德也不渴望宣傳」，之所以預言準確率超過 90%，都是來自於辛勤工作，「我們不需要花錢宣傳」，再說也沒有證據指出他家人有向任何媒體買廣告，

阿南德發言人說，阿南德若要宣傳、炒知名度，就不會像現在一樣過著隱居生活，久久發一部影片，「如果他追求名聲，會每天發影片，但阿南德最近2至3個月內都幾乎不曾過發布一部，只在有重要事情的時候才會拍影片上傳」。批評相關媒體是想污衊阿南德聲譽，並要求公開道歉，否則會採取法律行動。