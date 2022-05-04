台北市議員羅智強（左）將戶籍遷到桃園。（賴佑維攝）

遷戶籍到桃園請辭北市議員？ 羅智強預告「這天」給答案：會做出和蔡其昌不一樣的選擇

台北市議員羅智強4日將戶籍遷到桃園，他說，希望自己努力，讓自己成為使桃園更好的選項，成為市民選擇桃園市長的選項當中，最好的選擇。是否辭職參選？羅說，周五揭曉，但會與將參選台中市長的立法院副院長蔡其昌做出不同選擇。

羅智強4日早上到龜山區戶政事務所，將戶籍遷到桃園。他說，正式成為桃園人，而這一路走來，在桃園市長這條路上，沒有這麼容易，但是也覺得說一步一腳印，往自己想要服務桃園的路上前進。羅介紹，他買的房子是位於龜山幸福三街42年5樓的老公寓。他說，這段時間通勤或住老公寓，都是希望跟市民一起呼吸。他表示，市長要能走進市民的生活裡面，才能真的苦民所苦，擬出民眾需要的政見。

他強調，在老社區體會食衣住行規畫、都市更新計畫、公共運輸，走進群眾聽聽人民聲音，形塑政策，都是市長該做的功課。羅智強表示，4日是新的開始，抱很大期待展開新生活，也希望透過自己努力，讓自己成為使桃園更好的選項，成為市民選擇桃園市長的選項當中，最好的選擇。

媒體詢問，議員若遷出戶籍自行政區4個月，將被解除職務。羅智強說，大家不用著急，禮拜五就會告訴大家答案。羅智強也說，小小暗示，會做出跟蔡其昌不一樣的選擇。而蔡其昌目前選擇帶職參選。

媒體也問，他說要深耕桃園，是否包含立委？羅智強則說，現在目標只有贏得提名，贏得桃園市長選舉。因之前羅智強提到希望和國民黨主席朱立倫是Happy ending？羅智強說，跟黨中央已經往共同目標移動，就是桃園一定要贏，他也表達希望大家放下紛擾向前走的想法。黨中央也釋出調整方向，若民調第一名，獲得在地支持，國民黨就會提名。但桃園要贏是第一目標，國民黨提名任何人他都會支持，也會輔選。

羅智強也說，遷戶籍到桃園，心情很複雜，有一點點冒險的感覺，期待更精彩的人生的篇章。他表示，桃園是生機勃勃的城市，不過市政銜接上還有很大進步空間，包含公共運輸系統，是桃園迫切應該提升的地方，也看到桃園很多問題。希望把台北市好的政策，改良、改善帶到桃園，參照其他城市進步經驗，讓桃園更好。他也稱讚台中市長盧秀燕溫柔又堅定、宏觀又細膩。另外前台北市長郝龍斌是台灣Ubike之父，前總統馬英九在台北市長任內的國民運動中心，成為典範。

媒體問沒有提到新北市長侯友宜？羅則說，他山之石可以攻錯，一個一個學，如雙北公共運輸很值得桃園學習。