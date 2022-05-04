2022年新一代設計展，原訂6月1日至6月4日於台北南港展覽館2館舉辦，共有59校、131系，超過1萬名學生報名參展，因應近期國內COVID-19疫情快速升溫，尤其北部地區疫情更是嚴峻，考量參展師生及觀展民眾之健康福祉，本年度停辦實體展覽，線上展則維持6月1日開展，將首度增設虛擬展間功能，打造專屬的沉浸式3D擬真展覽，為線上展出更添精彩。另為持續鼓勵學生創作，表揚優良學生作品，搭配新一代設計展辦理的「金點新秀設計獎」，則同步改為線上評選，獲獎學生並將給予獎狀或獎金，歡迎參加本屆設計展的學生踴躍角逐參賽。

新一代設計展由經濟部及教育部共同指導，經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行，過去兩年受疫情影響，新一代設計展皆採線上展出，反而可以不受時間、空間或參觀人數的限制，創下良好展覽效益，累計至今已展出7千餘件作品，網站瀏覽量逾4百萬次、媒合數達4千多筆，此外，去年也曾邀請11個來自日本、芬蘭、英國、墨西哥、香港、泰國、馬來西亞、印度之國際頂尖設計院校或設計組織跨海參與展出，讓台灣設計學子透過線上平台與國際優秀青年設計師交流。

新一代設計展停辦實體展覽，線上展覽平台將持續優化，以精彩展示設計新銳的創意作品，並增加更多企業媒合交流機會。因應停辦實體展覽，各校預繳之保證金及水電費用將全額退還，已預購門票之民眾，亦可憑購買憑證全額退費。