東北季風逐漸減弱後降雨趨緩，整體溫度開始回升，4號整體用電量開也開始逐步升高，，台電預估供電燈號亮出供電充裕的綠燈。

台電預估2日最高用電3,210.0萬瓩，比起上周大減350萬瓩，尖峰使用率降至87%，最大供電能力3,676.5萬瓩，預估尖峰備轉容量466.5萬瓩，備轉容量率14.53%，供電燈號轉為供電穩定的綠燈，一掃上周連續亮黃燈的情況。