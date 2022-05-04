大雨過後溫度漸升高 4日供電亮綠燈 10:322022/05/04 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東北季風逐漸減弱後降雨趨緩，整體溫度開始回升，4號整體用電量開也開始逐步升高，，台電預估供電燈號亮出供電充裕的綠燈。 台電預估2日最高用電3,210.0萬瓩，比起上周大減350萬瓩，尖峰使用率降至87%，最大供電能力3,676.5萬瓩，預估尖峰備轉容量466.5萬瓩，備轉容量率14.53%，供電燈號轉為供電穩定的綠燈，一掃上周連續亮黃燈的情況。 東北季風通過帶降雨 3日供電亮綠燈 近11個月漲1倍 電業天然氣再漲2成 電價凍末條 #萬瓩 #溫度 #台電 #供電燈號 #綠燈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連日天氣炎熱 供電燈號續亮黃燈 12:332022/04/29 財經 16個月首見 製造業燈號轉黃藍燈 04:102022/04/30 財經要聞 下雨+勞動節補假 2日供電亮綠燈 11:522022/05/02 財經 台南換裝LED燈 民眾反映路燈越換越暗 04:102022/05/04 地方新聞 1年半來首見 製造業景氣驚見衰退黃藍燈 04:102022/04/30 財經焦點 兆豐銀主辦中租2.5億美元聯貸 04:102022/05/04 金融．稅務 國民黨踢爆台電中火高價買快篩劑 曝光各單位採購價 14:382022/05/03 政治 綠電、供給趨緊 碳纖、葉片樹脂行情俏 台塑、上緯、南寶添力 16:032022/05/03 財經 永和深夜驚傳爆炸聲也停電了 台電緊急搶修中 23:512022/05/03 生活 Q4北市房市指標溫度計呈現「這個溫度」 14:252022/04/29 區域情報-台北 小麥再醞釀漲勢 高溫創紀錄 印度小麥收成有壓 04:102022/05/02 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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