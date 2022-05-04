大陸知名音樂人汪峰與國際巨星老婆章子怡，結婚至今7年感情甜蜜，事實上在章子怡之前，汪峰情史豐富，有過2段婚姻，與模特兒前女友葛薈婕生下女兒「小蘋果」，分手後女兒跟著爸爸生活，加上兩人當初分得難看，因此葛薈婕不時對舊愛及其家庭嗆聲，近日她開直播，看到網友留言提及章子怡，毫不避諱回應，甚至表態至今仍記恨汪峰。

葛薈婕的模特兒事業相當成功，17歲時就拿下2004年法國皮爾卡丹國際模特大賽亞軍，一舉成為國際超模，但私生活卻是一團糟，她同年與大16歲的汪峰交往，隔年未婚生女，而汪峰直到2011年才幫女兒小蘋果報戶口，還做了親子鑑定，讓葛薈婕不高興，痛譙汪峰「虛偽」，之後兩人各自嫁娶，汪峰帶著小蘋果與章子怡結婚，葛薈婕則於2014年嫁給大12歲的富商劉政旭，並生下一子，但2年後就被拍到疑似偷腥高富帥老王，且涉嫌吸毒被行政拘留，因此離了婚，又恢復孤家寡人的狀態。

如今葛薈婕不時會透過社群跟粉絲互動，前天(5/2)她開了直播，狀態看上去還不錯，因此被網友盛讚：「比章(章子怡)漂亮」，葛薈婕聞言難得理性回應，表示：「不要去比較，我覺得比較這個東西是沒有任何意義的」，但接著被問到舊愛汪峰，葛薈婕就難以平靜，瞬間變了臉色，直言這個男人不行，更放話：「我會記恨他、煩他一輩子，不會給他好臉色」。

事實上葛薈婕經常被問到汪峰的事情，大多時候都難掩激動，她之前某次開播，跟某網紅連線，對方一直問她：「妳和汪峰是什麼關係？」，起初葛薈婕有試著忽略不說話，但最後忍不住情緒潰堤，爆粗口大罵：「你憑什麼人格侮辱我？」，並在切斷連線後，在鏡頭前爆哭失聲。