網紅鳳梨（吳泓逸）日前加入直播主連千毅與網紅勾惡戰局，兩人隔空交戰引發軒然大波，日前他在社群網站曬出泡澡的照片吐露心聲，卻被發現疑似傲人的「19.5cm小鳳梨」意外現身，不僅掀起廣大討論，就連楊繡惠都親自留言，嚇得他一度不知所措。

鳳梨近來扯進連千毅、勾惡戰局後，他在社群網站發文道出一席內心話，更附上坐在浴缸裡全裸泡湯的照片，還露出背部大片刺青，不過有眼尖網友圈出某個部位，疑似發現「驚人19.5公分部位」現蹤跡，立刻引發網友議論是否不慎走光，後來有人分析那只是小腿折射，才結束這意外的插曲。

楊繡惠大膽發言把鳳梨嚇壞。（鳳梨 吳泓逸臉書）

不過此照片早引起網友熱烈討論，紛紛留言：「欸，講話不面對人的，禮貌勒」、「好想跟你一起泡」、「正面來一下敢不敢」、「黑黑的那是什麼，想看19.5不含頭」、「那是腳還是什麼東西」，就連說話尺度相當寬的楊繡惠都留言：「我要看你前面」，大膽發言直接把鳳梨嚇壞：「阿姊…安餒甘賀」，逗趣互動讓一票網友笑翻。

鳳梨曾在節目自爆曾與多位女性朋友發生關係，還放話說誰先懷孕就娶誰，近日女友歐菈回應此事：「這種話請不要過度相信，有時候節目效果，看看笑笑就好，不要因為一句話，去決定怎樣」，也澄清：「如果他真的很爛，我不是笨蛋，有很多個女友，還會跟這種人在一起嗎？用正常邏輯想也知道…」，言下之意鳳梨在節目上所說並非真話。