NBA進入季後賽，而例行賽各項年度大獎也陸續出爐，今天聯盟公布了年度最佳第六人得主，由熱火的「神奇小子」希羅(Tyler Herro)拿下此獎，本季熱火戰績能如此突出，他的表現功不可沒，他也成為熱火隊史首位奪下最佳第六人的球員，並以非常懸殊差距擊敗第二名的洛夫(Kevin Love)，完全實至名歸。

THE BOY WONDER WINS 6MOTY 🔥@raf_tyler is the first Miami Heat player to ever win Sixth Man of the Year! pic.twitter.com/MGekiANqxa — SportsCenter (@SportsCenter) May 3, 2022

希羅在前幾年就漸漸竄出頭，本季雖然沒以先發球員姿態上陣太多，但在板凳給予球隊十足貢獻，本季例行賽他一共出賽66場，有56場是擔任替補出賽，場均能攻下20.7分5籃板4助攻，投籃命中率44.7%、三分命中率39.9%、罰球命中率86.8%、有效命中率52.5%，從數據上來看幾乎是先發等級球員的表現。

而希羅場均20.7分表現也成聯盟史上替補第4高分，在得知拿下此獎後希羅發表感言說：「這對我意味著很多，我接受第六人角色是有原因的，因為我就是想成為聯盟最佳第六人！」看來希羅早就希望能成為聯盟最強替補，也順利達成目標，在這次票選中他拿下96張第一名選票、2張第二名、2張第三名，總得分是488分。

Tyler Herro is the first player to win the Kia NBA Sixth Man of the Year Award with the Miami Heat.



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這讓他遙遙領先騎士的洛夫，後者獲得3張第一名選票、58張第二名選票、25張第三名選票，總分214分，第三名則是太陽射手強生(Cameron Johnson)，他獲得1張第一名選票、27張第二名選票、42張第三名選票，總分128分，第四名是爵士克拉克生(Jordan Clarkson)，去年得主僅獲7張第二名選票和6張第三名選票，總分27分。