經濟艙經典老奶奶檸檬蛋糕。（華航提供／陳祐誠傳真）

中華航空A321neo新機今日首飛松山－東京羽田航線，為與旅客同慶，華航特別和有「甜點界香奈兒」之稱的法朋烘焙甜點坊合作，在商務艙準備阿露斯哈密瓜修多蛋糕，經濟艙則送上經典老奶奶檸檬蛋糕，讓旅客不必到名店排隊搶購，就能在高空輕鬆享用法式精品甜點。

華航CI220班機上午9時8分自台北松山機場起飛，預計日本當地時間下午12時50分抵達東京羽田機場，回程CI221班機表定下午2時30分從羽田起飛、下午4時55分返抵松山，接下來每周三、六都將以A321neo執飛這條黃金商務航線。

為慶祝A321neo新機投入松山－羽田航線，華航致贈首飛旅客特製LOGO口罩及行動電源、KellyKiwi限量筆記本。

華航與法朋烘焙甜點坊合作的精緻甜品，商務艙阿露斯哈密瓜修多蛋糕，選用來自日本北海道的種子、深耕於台灣雲林的農家契作哈密瓜；經濟艙的經典老奶奶檸檬蛋糕，則是使用屏東在地的無毒檸檬，手削新鮮檸檬皮及現榨原汁，搭配日本熊本麵粉，每一口都吃得到季節時令的新鮮。

華航表示，機上餐飲著重使用在地食材，除了今日松山－羽田航線的A321neo首飛航班特別供應法朋甜點，華航規劃今年下半年起，在東京、大阪、名古屋及福岡等日本旗艦航線上，全艙等提供華航X法朋專屬Signature甜點。雙方也將合作於節慶時設計應景機上甜點，讓華航旅客在高空感受濃濃過節氛圍。