國內本土疫情延燒，美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前調升多個國家旅遊風險，把台灣從「低風險」升至第二級不建議前往休閒旅遊的「中度風險」。外交部長吳釗燮今天表示，美國不是說禁止來台灣，只是警示美國人民要來台灣時必須注意。

國內本土疫情急遽飆升，光是昨天就新增2萬3102個案例，且確診數已連續6天破萬。CDC在本月2日近日調升多個國家旅遊風險，其中台灣從第一級「低風險」」（level-1），升至第二級「中度風險」（level-2），不建議強往旅遊。

吳釗燮今天受邀赴立法院外交國防委員會報告及備質詢，會前受訪時表示，美國CDC對於旅遊警示有他們自己的一套標準，我們最近的疫情也的確有升高的趨勢，不過美國發布的警示並不是說禁止來台灣，而是警示美國的國民，如果要來台灣旅遊要注意疫情狀況。

媒體追問認不認同美國CDC的作法？吳釗燮表示，這不是認同不認同的問題，每個國家有自己的旅遊警示，也有自己的標準。