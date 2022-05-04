實名制快篩上月底上路迄今已近一周，各大藥局大排長龍，民眾仍是買不到快篩劑，但根據統計售出量僅有八成，還有37萬份未售出，民進黨立委江永昌質疑，民眾有購買需求卻買不到，顯見配送鋪貨政策有問題，呼籲指揮中心應該要彈性調整實名制快篩試劑的分配，以地區需求量作為配送參考依據，而非固守僵硬的分配數。

江永昌指出，依照指揮中心每天公布的數據，截至5月3日，實名制快篩全國供貨數227.8萬份，售出數量190.9萬份，售出量僅有八成，還有37萬份未售出，又以昨日中午12點為止的統計數字看來，全國可販售的55萬7000份快篩試劑中，僅售出15萬3000份，不到30％。但為何隨處可見藥局前大排長龍？尤其是新北市有的藥局經常是快篩試劑剛配送到藥局就被搶購一空，配送政策思慮不周、亟待改善。

江永昌主張，在確診者比較多、人口密度比較高、染疫風險比較大的區域，需求量必然遠勝其他地區，應該要彈性調整實名制快篩試劑的分配，而非固守僵硬的分配數，以為是公平，實則是資源浪費！

江永昌舉例，在快篩劑實名制上路的前1天，全國8822例本土病例，新北市3241例，佔比36.7％；上路第1天，全國1萬1353例本土個案，新北市4552例，佔比40.1％，直到5月3日，新北市今年的確診案例已經累計5萬4000例以上，是全國13萬9000例的38.8％！但是，新北市的藥局卻跟全台的藥局一樣，每間每日分配78份快篩試劑，而新北市的特約藥局，僅有892間，僅占全國4955間的18％。

江永昌表示，中央不依實際確診數、人口數及銷售熱點機動調整配送份數，非常不妥當，新北市需要合理的配送量，協助民眾能在高風險的環境中自我檢測。

江永昌強調，本波疫情，新北市每天的確診案例都佔全國的36％以上，但配送份數僅佔全國的18％，指揮中心是怎麼看待這些數據？提供量能明顯失衡，指揮中心無感嗎？健保署每天在看各地區的銷售數據也沒想到要反應給指揮中心嗎？再不做出改變，這些疫情熱點地區，因為買不到快篩而排隊群聚，更會引發疫情傳染的惡性循環。

在快篩國家隊的努力之下，快篩試劑跟口罩一樣普及的日子一定會到來，但就像口罩實名制一樣，政策實行初期一定會面臨部分地區的供需失衡，江永昌要求，在快篩跟口罩一樣普及前，應該優先將快篩分配給疫情嚴重的地區，才能協助民眾確認自身的健康狀況以對抗疫情。