美國期中選舉初選今天在俄亥俄州與印第安納州正式開跑。選前獲得前美國總統川普背書的風險投資家兼作家范斯篤定贏得共和黨聯邦參議員提名，反映川普在共和黨支持者中依然擁有極高影響力。

美國將在11月8日舉行期中選舉，全面改選聯邦眾議員與1/3聯邦參議員席次，部分州也將選出新任州長。今天在俄亥俄州與印第安納州展開的黨內初選，為為期1個月的期中選舉初選拉開序幕。

儘管離開白宮已經15個月，川普（Donald Trump）依然是代表共和黨角逐2024年總統大位呼聲最高的人選。川普力挺的參選人有多少能勝出，反映川普的黨內支持度。

俄亥俄州聯邦參議員提名人爭奪戰，不僅是初選的前哨戰，也因為尋求接替將退休的現任參議員波特曼（Rob Portman）的參選人中，有人選擇不向川普靠攏。因此共和黨在俄州的聯邦參議員初選結果，被外界視為川普黨內影響力的關鍵考驗。

和其他共和黨參選人積極尋求川普支持不同，現任州參議員杜蘭（Matt Dolan）雖然肯定川普的許多政策立場，但也曾公開嗆聲要川普別再說些關於2020年大選結果的謊話。這讓杜蘭選情一度跌落谷底，一直到選前民調才逆勢上漲。

在美東時間晚上10時15分左右開出近93.3%選票中，杜蘭不敵由川普背書的范斯（J.D. Vance），敗下陣來，兩人差距9.4個百分點。杜蘭與票數第2高的曼德爾（Josh Mandel）也有1.6個百分點的差距。

范斯的勝出意味川普在共和黨內仍具關鍵影響力。范斯選擇擁抱川普的民粹、民族主義與右翼政治，靠著不滿南部邊界難民危機、要求大科技公司分拆、譴責舊貿易協議等理念，成功爭取到川普背書，也顯示川普的極右傾路線依然受到共和黨選民支持。

福斯新聞（Fox News）選前民調就顯示，川普表態相挺後，范斯支持度從福斯新聞3月初民調的11%暴增到23%，讓他甩開對手躍居領先。那份民調也顯示，42%共和黨初選選民說，因為川普支持，他們才更願意支持范斯。

范斯將在11月的期中選舉中對上今天在民主黨參議員初選勝出的聯邦眾議員萊恩（Tim Ryan）。