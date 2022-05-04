華航(2610)A321neo新機今日首飛松山-東京羽田航線，CI220班機於上午9:08自台北松山機場起飛，預計日本當地時間下午12:50抵達東京羽田機場，回程CI221班機表定下午14:30從羽田起飛、16:55返抵松山，接下來每周三、六都將以最新機隊A321neo執飛這條黃金商務航線。

為慶祝A321neo新機投入松山-羽田航線，華航特別致贈首飛旅客特製LOGO口罩及行動電源、KellyKiwi為華航設計的限量筆記本；登機前還有插畫家速寫活動，為旅客留下難得回憶。飛航途中則可享用法朋烘焙甜點坊的精緻甜品，商務艙的阿露斯哈密瓜修多蛋糕，選用來自日本北海道的種子、深耕於台灣雲林的農家契作哈密瓜；經濟艙的經典老奶奶檸檬蛋糕等。除了今日松山-羽田航線的A321neo首飛航班特別供應法朋甜點，華航規劃今年下半年起，在東京、大阪、名古屋及福岡等日本旗艦航線上，全艙等提供華航X法朋專屬Signature甜點。

華航第一季營收372.38億元，年增34％，貨運表現依舊優異，客運營收3月略微增加，主要各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復。第二季貨運市場因海運塞港仍未獲緩解，疫情延燒導致缺工、缺料等干擾因素仍將存在；而指揮中心宣布機組員檢疫降至3+4天，措施放寬有助航空運能增加，有利迎接大陸解封後較大的空運物流需求，預估臨時性包機市場將更加熱絡，運價維持相對高檔。