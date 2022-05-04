受惠於數據中心晶片需求暢旺，超微（AMD）上季營收首次突破50億美元大關，創下歷史新高，且上修後的營收展望仍超出市場預測，周二盤後股價大漲6.77%，報97.30美元，稍早前一度漲8%。

受此激勵，輝達、Marvell Technology盤後走高。

執行長蘇姿丰（Lisa Su）在聲明中表示，在EPYC伺服器處理器營收連續第三季成長逾1倍領軍下，超微每一項業務都實現2位數百分比的大幅年增長。

根據產業研究公司Canalys公布的數據，第一季全球在雲端基礎設施服務上的支出成長34%，達到559億美元，凸顯出該產業的晶片與硬體供應商正迎來巨大商機。

Jefferies分析師Mark Lipacis表示，今年3月數據中心安裝的新處理器中，有48%是超微的產品。

儘管如此，Summit Insights Group分析師Kinngai Chan稱超微的第二季展望「很積極」，並表示PC和顯卡市場的下行風險升高。

因中國實施嚴格的防疫封控和通膨居高不下削弱了消費品需求，近幾周來顯卡價格持續走跌。

蘇姿丰在法說會上表示，超微預期今年整體PC市場將出現高個位數跌幅，超微的重點仍然放在市場的高階、遊戲與商務部分，我們在這些領域看到強勁的成長機會，並看好將持續擴大整體市占。

超微公布，第一季集團營收年增71%，為58.9億美元，優於市場預期的55.2億元，創下歷史新高，並為首次突破50億美元大關，該公司持續朝今年底營收是2019年4倍的目標邁進。

經調整後每股盈餘年增117%，為1.13美元，優於市場預期的91美分。

以事業部門來看，第一季運算和繪圖事業營收年增33%、季增8%，達28億美元，超出市場預期的26.7億美元，並創下歷來新高，主要受Ryzen處理器和Radeon顯卡的銷售增長帶動。

企業、嵌入式和半客製事業（包括EPYC處理器）營收年增88%、季增13%，達到25億美元，超出市場預期的23.5億美元，並創下歷史新高。

蘇姿丰表示，受惠於消費者對Playstation 5、Xbox One和Valve掌上型遊戲機Steam Deck的強勁需求，超微的半客製業務實現2位數的年增長。這個遊戲機世代的銷量繼續超越前幾代，我們預期2022年將是我們半客製業務創紀錄的一年。

超微在2月中旬完成對賽靈思（Xilinx）的收購，其財報和財測已經將其納入。

賽靈思第一季營收為5.59億美元，營業利益為2.33億美元。

超微預估第二季營收為65億美元加減2億美元，優於市場預期的63.8億美元。該公司並上修全年營收預測，從先前預估的約215億美元，調升為全年成長約60%，達到263億美元，優於分析師預測均值251.45億元。