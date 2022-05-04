美少女選拔比賽冠軍出身的女星嚴立婷，擁有甜美臉蛋與高挑身材，2007年演出電視劇《天下第一味》走紅，此外，在綜藝方面表現亮眼的她，很受觀眾喜愛，近日在社群平台曬出自己快篩結果，沒想到居然有「兩條線」，讓她嚇了一跳，被網友笑是「類確診」。

嚴立婷在昨（3）日下午發文，說下午差不多三點的時候有自我檢測，當時是一條線，顯示陰性正常，到了晚上想說要將快篩拿去丟掉，沒想到卻看到快篩試劑隱約有第二條線，從嚴立婷曬出的照片中，可以看到紅色線旁邊又隱約浮出第二條線，讓嚴立婷嚇了一跳，驚呼：「什麼意思啦！！是想嚇死誰。」

對於嚴立婷的分享，許多網友指出快篩的使用方法，說明書上寫快篩結果只有15至30分鐘內有效，超出時間後呈現的結果不能夠視為檢驗結果，不能算數，更留言：「放太久也不算」、「建議買多幾個牌子 (靈敏度高的)放在家， 也要按說明書去做」、「別害怕可能不小心滴到水而已⋯⋯別自己嚇自己」、「哪有那麼擠的兩條線啦」、「我前天也是這樣~簡直要嚇死自己」、「這個是最近很流行的類染疫」、「可以再驗一次喔！更安心！」、「就跟眼線化久了會暈開一樣」，這才讓嚴立婷放心不少。

此外，有網友建議不需要恐慌，使用前詳細閱讀說明書，基本上結果15分鐘出來後，確定陰性就可以當成一般垃圾丟掉。