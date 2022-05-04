日本媒體披露日本與美國在先進製程上積極合作，考慮以合作生產2奈米晶片為首要目標，藉此減少對台積電、三星等的依賴。美日強化半導體合作，引發網友熱烈討論，但有網友認為台積電仍保有競爭優勢，包括勞工以及良率，光這兩點就不可能輸。

據悉日本和美國希望在2奈米晶片生產上能追上台灣和韓國，並在先進製程領域成為產業領頭羊。日媒報導指出，目前台積電是2奈米製程的領先開發者，美日雙方加深先進半導體的生產合作，主因在於擔心過度依賴台灣和其他供應商。

有網友PO文指出，三星3奈米即將量產，加上美、日2奈米技術合作強化，台積電包圍網儼然形成，他直言，「還以為台積電可以掌握先進製程多久？晶片遲早會過剩」引發其他網友議論，但有人認為台積電還是保有競爭優勢，主因在於「別的國家勞工法規不能像台積電那樣操肝，再來更要命的問題是良率，光這兩點就夠了」。

其他網友則回應，「消費性電子要的成本他國人力給不起」、「台積電有一堆大廠陪練功才有良率」、「哪可能提升良率到量產，台積電還可以吃好幾年」、「要找的到頂尖人材，又要好幾年，不看好」、「研發出來誰去輪班，光這點台積電就不可能輸。

但也有網友認為，「美日合作，台灣優勢要消失了」、「老美歷史就這樣，只能自己強，別人強想辦法平衡掉」、「日本人很奴，有點危險」、「美國就是要搞下台積電」、「美國也只剩英特爾這阿斗能期待，不行也得行了」、「台積電不妙 」。

受美股小漲激勵，台積電今日股價維持紅盤，早盤一度漲6元來到537元。