1名女網友在《Dcard》爆料，她和男友準備結婚，不料2人卻因是否購買新梳妝台大吵一架，最後對方丟下一句「不結了」讓原PO相當傻眼，都通知完親朋好友也拍完婚紗，竟因為「梳妝台」被悔婚，發文詢問大家該如何是好，網友們紛紛在貼文下留言：「梳妝台救了你一輩子」。

原PO在社群網站《Dcard》抱怨，她和男友預計今年結婚，小倆口拍完婚紗，裝潢新房時，男友媽媽留舊式衣櫥、梳妝台及櫃子給他們，希望放在新房繼續使用，但原PO覺得梳妝台款式老舊，想換個與新家風格相近的，與男友討論她是否該自掏腰包購買時，對方卻質疑她：「為什麼要和長輩唱反調？」

事後男友還跑去找母親告狀，2人為此吵得不可開交，最後對方竟丟下一句「不結了」，她不敢相信男友為了梳妝台要跟她悔婚？婚紗早已拍完錢都繳清了，也告知所有親朋好友，現在突然說不結婚，原PO超傻眼，發文詢問網友們都如何處理類似經驗。

貼文一出引起網友們熱議：「梳妝台救了你一輩子耶」、「提前看清婆家是怎麼樣的為人好像也不是壞事？不然感覺你嫁進去，男友也會是豬隊友」、「可以要求對方付婚紗錢喔，至少AA，畢竟悔婚的是對方，line證據也可以留好」、「男友不幫你還拆你台，這樣你敢嫁」「真的是媽寶，好可憐」、「他被放出來了，姐妹們小心」。