連日全台疫情，外籍移工也成為群聚感染重點對象。尤其是緝捕失聯移工時，造成員警人人自危，近日已發生多次高雄警方逮捕失聯移工解送到移民署專勤隊時，移民署專勤隊認為員警事沒先替移工快篩，雙方發生爭執的事件，為此高雄市警局強調，解送前一定會事先確認有無症狀，不會產生疏漏。

查移工染疫風險高，高市警局:無狀況才會解送，保障跨機關值勤安全。(高雄市警察局提供)

高雄市警局強調，近期各單位查獲失聯移工約19名，為保障執勤同仁安全，現行作法警方於查獲失聯移工時，會先行確認有無發燒或呼吸道症狀，並於筆錄詢問旅遊史，若查獲時移工已有症狀則協助就醫，再與移民署完成交接事宜。若無上述症狀，案件完成警詢則逕送移民署高雄市專勤隊，並於入收容所前，由移民署人員載往合作醫院實施PCR採檢，確保執勤人員及收容單位安全，警移雙方並無發生不愉快情事。

市警局也表示，疫情升溫，高雄市警方維護治安不停歇，警方與移民署高雄市專勤隊保持密切橫向聯繫、合作無間，齊心共同防疫。