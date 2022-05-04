4年日本關西國際機場事件爭議，導致時任駐大阪辦事處長蘇啟誠在輿論壓力下輕生，隔年8月台北市議員羅智強在臉書發文，指謝長廷推卸責任給大阪代表處部分，遭謝長廷提告求償80萬元。台北地院4日判決羅智強勝訴。可上訴。

羅智強曾為蘇啟誠之死，兩度遭謝長廷告上法院，先前他批評時任駐日代表謝長廷是「會掉淚的鱷魚」，謝長廷憤而求償100萬元，已獲高等法院認為是善意的適當評論，判決免賠確定。但謝長廷就同一事羅智強指稱他卸責部分另行提告，羅曾揶揄謝是「一案兩告」，浪費司法資源。

當時羅智強在臉書上指出，關西事件發生後，民進黨護航謝長廷說，「駐日代表管不到大阪辦事處」，謝長廷也把責任推給大阪處「大阪處有錯，大阪處要道歉」，批評原來謝長廷有需要，就指揮蘇啟誠做這做那；謝長廷要卸責，就說「我管不到蘇啟誠」，「全天下有這麼厚臉皮，這麼沒有擔當的駐日代表嗎？」等。

但謝長廷認為，自己受訪原意遭曲解，他原來說的是「如果大阪處有錯」，認為少了當時有說「如果」，意思會不同，進而要求鑑定語意。並以名譽權遭侵害，向羅智強求償80萬元，但未獲法院認同而遭到駁回。